В кадър: Кан изненада Джон Траволта с почетна "Златна палма"

Холивудската звезда Джон Траволта беше изненадан с почетна "Златна палма" - канския еквивалент на награда за цялостно творчество, докато представяше режисьорския си дебют на филмовия фестивал.

72-годишният актьор беше в Кан за премиерата на "Propeller One-Way Night Coach", който режисира.

Траволта едва сдържа сълзите си, когато получи отличието.

"Пълна изненада. Не мога да повярвам. Това беше последното, което очаква", възкликна Траволта на френски, цитиран от ВВС, докато публиката го аплодираше.

Награждаваният актьор е известен с филми като "Криминале" ("Pulp Fiction"), "Брилянтин" ("Grease") и "Треска в събота вечер" ("Saturday Night Fever").

Траволта нарече получаването на наградата "смиряващ момент".

"Това е отвъд "Оскар", каза актьорът, който два пъти е бил номиниран за наградата на Академията.

Режисьорски дебют, вдъхновен от собствената му книга

"Propeller One-Way Night Coach" ще дебютира и в стрийминг услугата на Apple TV по-късно този месец.

Сюжетът на семейния приключенски филм се развива в "златната ера на авиацията" и е базиран на собствената му детска книга от 1997 година. Траволта е сценарист, режисьор и копродуцент на филма, като изпълнява и една от ролите.

В продукцията участва и дъщеря му Ела Блю Траволта.

Година на почетните отличия в Кан

Тази година Кан връчва почетни "Златни палми" и на режисьора на "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings") Питър Джаксън и на изпълнителката Барбра Стрейзънд.

Това не е първият случай, в който фестивалът присъжда изненадващо приза. Миналата година актьорът Дензъл Уошингтън получи такава, както и Том Круз през 2022 година.