ДБ: Управляващите са тръгнали по една много неприятна плоскост

Ограничаването на временните комисии е практика от времето на "Тройната коалиция"

19.05.2026 | 17:07 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Парламентът не е просто място, където мнозинството си брои гласовете, а място за дебат и контрол на изпълнителната власт - ще настояваме тези инструменти да бъдат запазени. 

 След като "Прогресивна България" защити скандалните поправки в правилника на Народното събрание, от ДБ отговориха: 

"Управляващите са тръгнали по една много неприятна плоскост – да ограничават правата на опозицията. Подходът им по отношение на критиката, която отправихме вчера е арогантен. Ограничаването на инициативата за временните комисии – а именно да бъдат изисквани 48 подписа, колкото са необходими за сезиране на КС – е практика от времето на "Тройната коалиция", която беше едно от най-мразените правителства. Надявам се да не се връщаме към това време. Опозицията има права до участва в дебата, да изисква информация и документи, а нейните законопроекти да бъдат разглеждани." 

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов на брифинг за медиите в Народното събрание и допълни, че парламентът не е просто място, където мнозинството си брои гласовете, а място за дебат и контрол на изпълнителната власт.
 "Ще настояваме тези инструменти да бъдат запазени", категоричен беше той.

Според бившия министър на правосъдието и настоящ депутат, доц. Атанас Славов, предложенията на ПБ нарушават духа на парламентаризма.

"Една от основните дефиниции на парламентарното управление е управление чрез дискусия. Виждаме, че мнозинството няма да се ръководи от тази дефиниция. Ще бъде управление на налагане на волята на мнозинството. Това че се ограничават парламентарните въпроси и контрол е негативен симптом. Надяваме се мнозинството да направи отстъпки", заяви Славов.

 "С предложените ограничения, свързани с достъпа до информация до институциите и местната власт, от ПБ ограничават дейността на всеки един народен представител. Огромният проблем е как новите управляващи разбират демокрацията и парламентаризма“ подчерта народният представител Катя Панева.

