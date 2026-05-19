ДБ: Управляващите са тръгнали по една много неприятна плоскост

Парламентът не е просто място, където мнозинството си брои гласовете, а място за дебат и контрол на изпълнителната власт - ще настояваме тези инструменти да бъдат запазени.

След като "Прогресивна България" защити скандалните поправки в правилника на Народното събрание, от ДБ отговориха:

"Управляващите са тръгнали по една много неприятна плоскост – да ограничават правата на опозицията. Подходът им по отношение на критиката, която отправихме вчера е арогантен. Ограничаването на инициативата за временните комисии – а именно да бъдат изисквани 48 подписа, колкото са необходими за сезиране на КС – е практика от времето на "Тройната коалиция", която беше едно от най-мразените правителства. Надявам се да не се връщаме към това време. Опозицията има права до участва в дебата, да изисква информация и документи, а нейните законопроекти да бъдат разглеждани."

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов на брифинг за медиите в Народното събрание и допълни, че парламентът не е просто място, където мнозинството си брои гласовете, а място за дебат и контрол на изпълнителната власт.

"Ще настояваме тези инструменти да бъдат запазени", категоричен беше той.

Според бившия министър на правосъдието и настоящ депутат, доц. Атанас Славов, предложенията на ПБ нарушават духа на парламентаризма.

"Една от основните дефиниции на парламентарното управление е управление чрез дискусия. Виждаме, че мнозинството няма да се ръководи от тази дефиниция. Ще бъде управление на налагане на волята на мнозинството. Това че се ограничават парламентарните въпроси и контрол е негативен симптом. Надяваме се мнозинството да направи отстъпки", заяви Славов.

"С предложените ограничения, свързани с достъпа до информация до институциите и местната власт, от ПБ ограничават дейността на всеки един народен представител. Огромният проблем е как новите управляващи разбират демокрацията и парламентаризма“ подчерта народният представител Катя Панева.