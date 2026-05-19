Сър Пол Маккартни изригна срещу инфлуенсърите

Смята, че стават известни, без да са много талантливи

19.05.2026 | 17:00 ч.
Снимка: Getty Images

Сър Пол Маккартни е объркан от инфлуенсърската култура. Според него, чрез нея стават известни хора, които не са особено талантливи.

83-годишната легенда на The Beatles наблюдава как славата и звездната култура се променят през последните шест десетилетия.
Певецът не може да разбере днешното поколение.

В подкаста "The Rest Is Entertainment" го питат кое най-много го обърква в модерния свят.

"Мисля, че много от тези инфлуенсърски неща - аз просто наистина не ги разбирам, защото не съм от това поколение... Мисля, че е забавно, и предполагам, че винаги се е случвало, но хора, които не изглеждат особено талантливи, са невероятно известни. Милиарди хитове и преглеждания.", отвръща звездата.

Тагове:

звезди Пол Маккартни инфлуенсъри талант
