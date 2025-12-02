IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Лазар Радков: Още в началото на сблъсъците успяхме да помогнем

Когато има много хора, събрани на едно място, има предпоставка за инциденти

02.12.2025 | 14:08 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Лазар Радков от "Спасителен клуб за бъдеще" каза в интервю за БНР, че снощи по време на протеста са помогнали на 10 души, напръскани с лютив спрей, обгазени и паднали с охлузвания.

Радков вчера беше организирал медицински пункт зад храм “Александър Невски”.

Свързани статии

"Още в началото на сблъсъците успяхме да помогнем, да обработим още първите пострадали, първите напръскани млади момчета. Помогнахме и на един полицай, който беше напръскан. Ние бяхме там, за да помагаме на всички, които имат нужда", каза Радков в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

"Винаги, когато има протести, когато има много хора, събрани на едно място, има предпоставки да се случат инциденти. Дори да няма сблъсъци между протестиращи и полиция, винаги се случва на някой човек да му стане лошо. Когато има много хора, има предпоставки да се случват такива неща. Ние сме, за да помагаме на хората с първа долекарска помощ, с медицински грижи", обясни Радков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лазар Радков медицински пункт помощ протестиращи Александър Невски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem