Новини

От Helpbook към КЗП: Некоректни търговци, тормоз от ЧСИ, липса на фактури

Част от сигналите, получени в платформата

02.12.2025 | 19:00 ч. Обновена: 02.12.2025 | 19:26 ч. 6
В днешния обзор на получените сигнали в платформата на Helpbook.info ще ви запознаем с няколко насочени към КЗП.

„Пиша ви във връзка с поредица от притеснителни действия от страна на агенция за събиране на просрочени задължения, които според мен нарушават правата ми като потребител и гражданин. От няколко месеца получавам по няколко обаждания месечно от представители на въпросната агенция, дори когато съм уведомила за конкретна дата на плащане и имам уговорена вноска.

Последният такъв случай беше днес – въпреки че имам ясно уговорена дата за вноска, отново бях потърсена по телефона, с въпроси за точния час на плащането.

Подобно поведение е изключително притеснително, особено на фона на това, че работя на място, където не е позволено използването на мобилен телефон и няма покритие. При невъзможност да се свържат с мен служителите на агенцията се обаждат на съпруга ми и на приятели, което считам за грубо нарушаване на личното ми пространство и на правото ми на защита на личните данни.

Особено притеснителен е фактът, че служителите по телефона не се представят с име или позиция, което затруднява идентифицирането им и поставя под въпрос прозрачността на техните действия. Моля за проверка на случая и за предприемане на съответните действия спрямо агенцията, за да бъдат прекратени тези практики“, пише в сигнала.

Друг наш потребител направил поръчка чрез онлайн платформа като заплатил дължимата сума чрез банкова карта. Изрично заявил датата и часовия диапазон за извършване на доставката. Това не било спазено, платеното не било получено, а клиентът дори бил глобен с цялата сума. 

Писаха ни и за направена онлайн поръчка на електрически уред, който бил доставен от представител на куриерска фирма. Ето и самото оплакване: „При получаване не ми беше предоставен касов бон или фактура. След няколко опита да се свържа с търговеца получих обяснение, че разписката от наложения платеж замества касовия бон. Разписката за паричен превод не съдържа описание на артикула, а само стойност. Без издаден фискален документ не мога да регистрирам покупката за гаранция, нито да докажа произхода й при евентуална рекламация или сервизно обслужване“, пише още нашият потребител.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.

Helpbook касов бонт фактура сигнали КЗП търговци ЧСИ
