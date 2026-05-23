Румен Христов отхвърли да е имало политически чадър над Михайлов

Лидерът на СДС Румен Христов категорично отрече да е имало политически чадър над прокурорски син Васил Михайлов.

“Процесът по издирване на човек, за който разбираме, че е имал цяла верига от помагачи, не е лесен. Мисля, че те стъпиха върху това, което беше свършено от Даниел Митов и полицията. Имаме едно надграждане. В това няма нищо лошо. Михайлов демонстрира едно самочувствие и в крайна сметка щракнаха белезниците. Темата е важна, защото престъпниците не бива да остават на свобода”, каза пред Нова тв Христов.

Парламентът е скучен, но работещ

“В момента мога да определя парламента като скучен, но работещ. Някои от нещата, които се случиха с правилника, можеха да бъдат избегнати и да не се получава това напрежение. Ако върнем лентата назад в 51-о Народно събрание, когато бяхме девет политически формации, някои от тях спекулираха с реплика от 20 секунди и бонус дуплика от 3 минути. Така го правиха по пет, шест пъти от парламентарна група. Това ограничение не е лошо”, заяви Христов относно предложените промени в правилника на НС.

Относно достъпът до информация до документи той коментира, че това е важно и там се постига някаква договорка да останат възможностите да се пита. По думите му от една страна има рационални и добри предложения, от друга страна има неща, които няма да променят ефективността на парламента.

Той коментира, че победата на “Прогресивна България” на изборите на 19 април е впечатляваща, но е и отговорност. “Това не се е случвало от времето, когато управлява СДС. На всяко българско правителство пожелавам успех, пожелавам го и на тях, защото успехите са за цяла България”, заяви той.

По отношение на Висшия съдебен съвет Христов заяви, че категорично трябва да има смяна. „Тази реформа, изборът на нов ВСС е нещо важно”, заяви Христов.

Пепи Еврото

“Борисов вчера отговори и каза, че не познава Пепи Еврото. Аз също не съм го виждал. Нека тези, които се занимават с обследването да дадат крайната оценка”, каза още Христов и добави, че не знае дали е лобирано от представители на ГЕРБ-СДС в полза на Теодора Георгиева.

“Аз съм “за” създаването на Антикорупционната комисия. Вчера се случи така, че закъснях и не можах да гласувам. Искаме отново да бъде създадена най-малкото, защото се опитваме да получим над 200 милиона евро, които са важни за България в този момент”, заяви Христов и допълни, че законът се приема в много бърз порядък.

“Може би няма да бъде перфектен, но той винаги може да бъде подобрен. Важното е в момента да изпълним изискванията на ЕС и след това бихме могли да го доразвием”, каза депутатът.

DARA и Bangaranga

Лидерът на СДС коментира и победата на DARA на “Евровизия”. Христов каза, че е горд от постиженията на младото момиче.

“Тя е един много трудолюбив човек и показа на всички млади хора в България, че когато имаш желание и влагаш много труд, можеш да прославиш България по света”, заяви Христов.

“Много се надявам, че властта ще се справи с организацията на това мащабно събитие. Не виждам нищо срамно да се намери някой продуцент отвън. Въпросът е събитието да стане наистина колосално и да се заговори отново за България. Не подценявам нашите хора, които ще се занимават с тези неща, но събитието е много мащабно. Според мен София трябва да е домакин от гледна точка на логистиката, на това, което могат да видят посетителите, хотелска база, летище, транспорт, метро до летището. Има си комитет, нека той да реши”, каза още лидерът на СДС.