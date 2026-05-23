Празничната програма във Велико Търново за 24 май е отменена

Заради наводненията и действащото бедствено положение, кметът на Велико Търново Даниел Панов отмени празничната програма в старата столица.

“Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача”, категоричен е кметът.

“Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това”, каза Панов в съобщение във Фейсбук.

Важни са хората

Панов е категоричен - поводи за празници ще има достатъчно занапред, важни сега са хората.

“Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането”, добави кметът.

В друг пост в социалната мрежа Панов обясни, че вълната по Янтра, дошла от Габрово и Дряново, започва леко да се отдръпва. "С повече от 60 сантиметра се понижи нивото във Велико Търново в последния час - вече е 6.90м. С един метър- до 3.47м спадна и стойността й при с. Пушево", допълва той.

Паралелно с това, със специализирана техника премахваме влачени от реката трупи на дървета и наноси. Работи се там, където е възможно, предвид все още високите и рискови нива, казва още Панов.