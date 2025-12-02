Зафиров: Новият бюджет дава шанс за част от нещата, които не успяхме

Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви пред медиите, че с оттеглянето на бюджета и стартирането на нова бюджетна процедура се открива възможност част от нещата, които не намериха място в предишната план-сметка, да бъдат обсъдени и да се включат в преработения вариант.

Социалните права ще бъдат запазени. Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс част от нещата, които не успяхме да договорим в стария бюджет, да намерят място в новия. Това заяви на брифинг в парламента вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

По думите на Зафиров това е било договорено на проведено заседание с лидерите на партиите, участващи в съвместното управление.

Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен, заяви на брифинга премиерът Росен Желязков.