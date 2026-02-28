IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Надежда Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства в региона

28.02.2026 | 17:04 ч. 20
Снимка: БГНЕС

В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта. Имаме сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона. Това каза по време на брифинг в Министерския съвет служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

„В Ливан те са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000”, каза още Нейнски.

По думите ѝ реалният им брой няколко пъти надвишава тази цифра. Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език.

Иран САЩ Близък изток Надежда Нейнски
