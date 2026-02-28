„Добруджа“ пречупи „Черно море“ след обрат

„Добруджа” победи с 2:1 след обрат у дома „Черно море” в двубой от 23-ия кръг в шампионата на България. Двубоят започна силно за варненци, които поведоха в резултата още в третата минута. Хорхе Падийя центрира, а Васил Панайотов отклони и след това Галин Григоров се намеси, но прати топката право в тялото на Ивайло Михайлов, който си отбеляза автогол.

Точно четвърт час след това отборът от Добрич изравни. Томаш Силва центрира, Монтасар Трики засече топката, за да изравни за 1:1.

Пълният обрат дойде в 32-ата минута, когато Валду Те свали с глава към Михайлов, който реализира от близко разстояние, за да се реваншира за автогола си в самото начало на срещата. В самия край на първата част Михайлов центрира от статична ситуация, но Ангел Ангелов би неточно с глава.

В 53-ата минута положението за Черно море стана още по-тежко. Венцислав Керчев избута Ертан Томбак край тъчлинията, а защитникът на "моряците" се изплю в краката на капитана на Добруджа. Главният съдия Георги Кабаков показа червен картон на бранителя на гостите, пише gol.bg. Последва накъсване на играта със смени и жълти картони. В 82-ата минута Черно море пропусна да изравни. Димитър Тонев пусна за Дани Мартин, който остана сам срещу Григоров, но ударът на защитника беше неточен.

Черно море няма победа от декември миналата година и се намира на пето място в класирането в Първа лига с 36 точки. Добруджа спечели 10 от възможни 12 точки в последните си четири двубоя, играни през 2026 година, и се изкачи на 12-та позиция в класирането.