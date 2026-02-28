IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Бойко Борисов: Иранските атаки трябва незабавно да бъдат прекратени

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

28.02.2026 | 21:40 ч. Обновена: 28.02.2026 | 21:40 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени, написа във Фексбук  лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа. Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ”, каза още Борисов.

Свързани статии

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов ГЕРБ Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem