Захарова: Тактиката на Запада спрямо Иран е подобна на тази по Минските споразумения

Ударите срещу Иран бяха планирани под прикритието на преговори с Техеран, тактика, която Западът вече беше изпробвал с Минските споразумения. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Не се говореше за оттегляне на Иран от преговорите, не се говореше за някакви драстични стъпки. Съответно, тези удари бяха планирани, както мнозина казаха днес, както тук, така и в чужбина, под прикритието на тези, за които се твърди, че са водили преговори и са извършили тези удари“, каза тя в ефира на телевизионния канал Soloviev Live. „Тоест, виждаме отново тази тактика. Тя вече е изпитана и използвана в продължение на много години, когато западняците говореха за Минските споразумения.“

Захарова припомни, че Западът, по отношение на Минските споразумения, многократно е заявявал, че „са необходими консултации за това как те се изпълняват, че Русия трябва да ги изпълнява допълнително, че са необходими преговори“.

„И тогава изведнъж заявиха, че просто заблуждават всички и всъщност водят до милитаризация на киевския режим“, отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота.