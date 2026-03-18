Украйна разработва мрежово оръдие Chipa за спиране на FPV дронове

Украинската компания BlueBird Tech разработи ново устройство за борба с дронове от близко разстояние, известно като мрежово оръдие Chipa, предназначено да прехваща атакуващи дронове от първо лице (FPV) на къси разстояния на бойното поле.

Системата изстрелва специално проектирана мрежа, която се отваря във въздуха и оплита перките на дрона, спирайки го преди удара. Украинската компания заяви, че устройството е предназначено за употреба, когато FPV дрон вече се приближава към цел и други защитни средства вече не са налични.

Украинските инженери казват, че когато дронове се приближават до войници, превозни средства или отбранителни позиции, конвенционалните системи за електронна война или огнестрелни оръжия не винаги могат да осигурят незабавно решение. Системата Chipa е проектирана да служи като последна защитна опция в тези моменти.

Според BlueBird Tech, мрежовото оръдие Chipa изстрелва мрежа с размери приблизително три на три метра, която се разтваря във въздуха, преди да достигне целта си. След като бъде разгърната, мрежата е предназначена да се увие около витлата на приближаващ FPV дрон, което води до загуба на подемна сила и падане на летателния апарат, преди да може да удари.

Компанията заявява, че ефективният обхват на прихващане на системата е до 25 метра. В рамките на това разстояние операторите могат да насочат устройството и да изстрелят мрежата, за да заловят или деактивират дрон, който вече се приближава към целта.

Подготовката за употреба е проектирана да бъде бърза.

BlueBird Tech казва, че операторът трябва само да издърпа предпазната игла, да насочи пусковата установка и да натисне спусъка. Целият процес отнема само няколко секунди, което позволява на войниците да реагират бързо в ситуации, в които приближаващ FPV дрон вече е видим и се приближава.

За разлика от огнестрелните оръжия или оборудването за електронна война, системата Chipa не разчита на радиосигнали или технологии за заглушаване. BlueBird Tech казва, че устройството за изстрелване на мрежа работи механично и не създава радиосмущения по време на употреба. Поради това устройството не разкрива позицията на оператора чрез електронни емисии.

Компанията също така отбелязва, че системата намалява риска от опасни отломки в сравнение с други методи за прихващане. Свалянето на дрон с огнестрелни оръжия може да доведе до разпръскване на фрагменти, докато системите за електронна война могат да доведат до непредсказуемо падане на дрона. Чрез улавяне на дрона с мрежа, устройството има за цел да неутрализира самолета, като същевременно ограничава страничните рискове.

BlueBird Tech описва устройството за изстрелване Chipa като инструмент за „последна линия на защита“ за ситуации, в които дронът вече е заобиколил други защитни мерки. Според компанията устройството е предназначено да допълни съществуващите системи за борба с дронове, а не да ги замени.

Както отбелязва компанията, нуждата от инструменти за прихващане на дронове от близко разстояние нарасна, тъй като дроновете с FPV станаха по-често срещани на бойното поле.

„В ситуация, в която FPV дронове са се превърнали в едно от ключовите средства за атака, решенията за прихващане от близко разстояние стават критични“, казаха инженерите от BlueBird Tech. „BlueBird Tech непрекъснато работи за създаване на ефективни средства за защита на живота на украинските военни.“

FPV дроновете се очертаха като една от най-широко използваните системи за атака във войната между Украйна и Русия. Първоначално разработени за състезания и любителска употреба, тези малки квадрокоптери са адаптирани да носят експлозивни заряди и да се управляват от оператори, използващи видео на живо.

Ниската им цена, маневреност и способността им да летят близо до земята ги правят трудни цели за традиционните системи за противовъздушна отбрана. Много FPV дронове са способни да летят през тесни пространства или да се приближават до цели от неочаквани посоки.