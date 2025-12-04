Момчил Карамитев до големи имена в Холивуд: Режисьорът, който не искаше да е актьор

В "Завърналите се" днес ви срещаме с човек, доказал се първо като актьор и след това като режисьор. След близо 30 години работа в киното в Италия и САЩ, той се завръща у дома заради болестта на съпругата си.

Героят в историята на Петя Кертикова е Момчил Карамитев - син на легендарния актьор Апостол Карамитев.

"Това беше много лична история, яд ме е, че не успяхме и повече да пуснем от нея. Това е лична история за пътя, за човешкия избор, за това да можем да живеем с изборите, които ежедневно правим, за детството под сянката на известните родители. Той изобщо не е искал да става актьор, защото му е било тежко - родителите му винаги са били по репетиции, турнета", каза Кертикова в студиото на "България сутрин".

"Аз съм син на актьор, нагледал съм се на актьорското щастие... не е само аплаузи и усмивки"

С майка и баща актьори Момчил от малък се зарича да не поема по техните стъпки.

"Аз ненавиждах театъра. Актьорите говориха театрално, за мен това беше някакъв измислен свят, не ми бяха и приятни. Много пъти съм се заричал майка ми и баща ми като се върнат, да не ги пусна. Като сте искали деца, да сте ги гледали... никакви театри, никакви репетиции", спомня си за детството си Момчил, който играе себе си в един от най-известните български филми за всички времена - "Време разделно."

Участва още в "Опасен чар", "Ваш даскал Апостол", "Смъртта може да почака", "Дали", "Застраховката", "Стартрек" и други.

След като завършва успешно Академията за театрално и филмово изкуство, го разпределят да играе в Кърджали. След това става част от академичния съвет на ВИТИЗ, сега НАТФИЗ и така заминава да следва в Италия. В Рим завършва "Кино и телевизионна режисура", а за САЩ Момчил заминава заедно със съпругата си, която е римлянка след 10 г. живот и работа на Ботуша.

Образованието в Ню Йорк

През 90-те години Момчил специализира "Кинорежисура и кинодраматургия" в университета на Ню Йорк.

"Влязох в синдиката на режисьорите, стигнах до големи роли, говорещи", допълва той.

Колелото се задвижва и Карамитев започва да помага при режисирането на едни от най-големите холивудски хитове. В началото откроява работата си по филма "Авиатора", където на снимачната площадка застава рамо до рамо с Мартин Скорсезе.

След това получава шанса да се учи и от друга легенда в Холивуд - Клинт Истууд по време на снимките на "Момиче за милиони".

"Започнах като асистент режисьор, после имах мои сцени, снимани за шоуто "Приятели", видях си сцените, които бях снимал и за "Добрият германец" на Стивън Содърбърг", откроява още Момчил.

Завръщането у дома

Магията на Холивуд е помрачена от болестта, която сполетява съпругата му. Страшната диагноза е рак. В САЩ лекарите не дават надежда и семейството започва да търси други варианти.

"Върнах се на първо място, за да помогна на жена ми... тук е моето място, аз усетих, че имам някаква работа да свърша тук", коментира още той.

Сред последните ленти, които режисира, са "Ангелогласният обединител", "Вариации за цигулка", документалният "По стъпките на предците ни в Окситания", помага и за направата на филма за легендарния български актьор и негов баща Апостол Карамитев - "Апостол - силата на духа."

В България остава да свърши едно - да направи свой игрален филм.