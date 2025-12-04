Нови улики предполагат - бившият собственик на Twitter е мистериозният създател на BitCoin

Слуховете около легендарния изобретател на биткойн Сатоши Накамото продължават да се трупат – и този път в центъра им е световноизвестният технологичен милиардер: Джак Дорси.

Крипто анализаторите твърдят, че бившият изпълнителен директор на Twitter е изобретателят на биткойн. Основата за това предположение: поредица от технически и времеви улики, които според анализатора Шон Мъри и експерти от финансовата компания Baird показват, че Дорси стои зад псевдонима Сатоши Накамото. Това съобщава finanzen.net.

Дорси даде уклончив отговор

Дебатът не е нов, но се разпали отново, заради отговорът на Дорси на въпрос дали е Сатоши. По време на инвеститорски ден за компанията му Block в средата на ноември той беше уклончив, като каза, че самоличността на Сатоши вече няма значение. За мнозина това беше достатъчна причина да възобновят търсенето на улики.

Мъри публикува теорията си в няколко публикации в X: Той посочва, наред с други неща, че Дорси вече е работил с езиците за програмиране C и C++ през 90-те години. Това са същите езици, използвани в документа за Bitcoin и първоначалния изходен код. Освен това Дорси се появява рано с текстове за дигитална сигурност и принадлежи към cypherpunk сцената, в която се движат и други крипто пионери.

Анализаторите виждат времева верига

Освен това Мъри твърди, че е открил времеви улики. Първата публикация на Сатоши Накамото във форума BitcoinTalk се твърди, че се е появила на рождения ден на Дорси. Първата известна транзакция с биткойн – от Сатоши към Хал Фини – се предполага, че е на рождения ден на майката на Дорси. А по-късен блок с биткойн, приписван на Сатоши, е публикуван на рождения ден на бащата на Дорси. Мъри смята, че това не е съвпадение, а умишлен подпис. Други експерти обаче го виждат просто като поредица от съвпадения.

Анализаторите от Baird също са се заели с теорията и са я изследвали. Ранните адреси на биткойн съдържат низове като "jD2m" - което Мъри интерпретира като препратка към "Jack Dorsey 2 Mint". Дорси е живял в Mint Plaza в Сан Франциско. Друг адрес започва с "1JaK…", което според Мъри и Baird може да е улика за първото име на Дорси.

Дали тези улики наистина разкриват самоличността на Сатоши Накамото е спорно. В миналото Дорси винаги е отричал, че е създателят на биткойн.