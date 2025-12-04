ГЕРБ: Няма да позволим повече провокации пред дома на когото и да е от нас

“Намираме се пред къщата на Бойко Борисов, допреди малко тук имаше провокация от страна на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или пирамида”, заяви във видео във Фейсбук страницата на ГЕРБ депутатът Тома Биков.

По-рано тази вечер граждани се събраха на протест пред дома на партийния лидер Бойко Борисов.

“Заедно с младежите на ГЕРБ и колегите искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук, оттук нататък няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас, защото вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни”, заяви Биков.

“Надявам се останалите парти да разберат това, добави той. Нямаме нищо против някой да изразява гражданската си позиция, да протестира, да води дебат с нас, да бъде на различни позиции от нас, но всичко трябва да е в рамките на нормалното, на закона, а не със средствата на пърформанса, провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства”, се казва в позицията на ГЕРБ.

“Оттук нататък ще реагираме по подобаващ начин”, каза Биков.

Младежи от ГЕРБ заявиха, че застават твърдо зад лидера си и призовават дебатът да се води там, където му е мястото, а не пред дома на хората.