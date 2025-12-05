IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път: Бебе бенгалски тигър се роди в зоопарка в Стара Загора

Родители на новороденото са тигрите Карина и Белчо, които са двойка от 8 години

05.12.2025 | 10:58 ч. 6
Снимка: Община Стара Загора

За първи път в историята на зоопарка в Стара Загора се роди бебе от вида бенгалски тигър, съобщиха от Общината. 

Родители на новороденото са тигрите Карина и Белчо, които са двойка от 8 години, а малкият тигър е първородният им син.

"За първи път в историята на зоопарка се ражда бебе бенгалски тигър. Те са критично застрашен вид, затова за нас това е огромен успех и повод за радост", уточни д-р Найден Илинов, директор на зоопарка. 

Зоопарк

От първия извънстоличен зоопарк у нас разкриха, че имат и още един нов обитател- рисът Ибър, който е на почти две години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Стара Загора бебе тигър
