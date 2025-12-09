IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв.

За периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. той е 1816,74 лв.

09.12.2025 | 09:40 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв..

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.

Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв. 
(БТА)

 

