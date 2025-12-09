Спират в сряда водата в част от ж.к. „Младост“ 4

На 10 декември (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Филип Аврамов“, ж.к. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в:

бл. 411, бл. 412, бл. 413, бл. 414 и 131 СОУ „Климент Тимирязев“.

Можете да следите развитието на всички планирани теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - ТУК.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Филип Аврамов“ на кръстовището с ул. „Акад. Румен Цанев“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

