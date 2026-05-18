Потребителите на недвижими имоти вече са по-млади и с повече изисквания

Real Estate Business Forum 2026 на imoti.net в Пловдив постави фокус върху промените в пазара, под влиянието на Еврозоната и новите потребителски очаквания.

"Големите промени започнаха по-отдавна с очакването да влезе в Еврозоната. Темата "Адаптация" тази година е доста актуална. Тя не се отнася само за пазара на недвижими имоти. Адаптацията е нещо изключително важно за всичко", коментира управителят на сайта imoti.net Снежана Стойчева в предаването "България сутрин".

Тя разказа, че тази година в Пловдив са говорили не само за това как се адаптира самият пазар към влизането в Еврозоната, тъй като пазарът на недвижими имоти е от 25 години в евро и е нямало сътресения.

"Другото по-важно беше, че трябва да се адаптира пазарът към изискванията на потребителите - те се промениха. Това беше доста сериозен фокус в разговорите", коментира управителят на сайта imoti.net, като уточни, че потребителите на недвижими имоти вече са по-млади и имат повече изисквания.

Тя изрази мнение, че Пловдив е много хубав град, град в развитие - икономически, търговски, културно и расте с много нови сгради. По думите ѝ в Пловдив има активен и стабилен пазар.

На въпрос има ли предпоставка цените на имотите да продължават да растат, тя отговори пред Bulgaria ON AIR, че няма да паднат, но по думите ѝ цените повече са пораснали 2024 г., отколкото 2025 г.

Стойчева прогнозира, че няма да има поскъпване на имотите повече от 10%, но няма да има спад на цените.

"За съжаление, купувачите не са наясно все още какво да очакват от брокера, не знаят какво да искат от него", отбеляза тя.

Стойчева коментира, че успех ще постигнат тези, които не са посредници, а консултанти, като подчерта, че има и лоши практики, затова отчете като добра идеята за регистър на професионалните брокери.