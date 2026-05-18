Песков: Имаме високи очаквания за предстоящото посещение в Китай

Русия има много високи очаквания за предстоящото посещение на Путин в Китай. Руската делегация ще вкючва заместник-премиери, министри и представители на компании, работещи в Китай, но няма да бъде в такъв мащаб, каквато беше делегацията на американския президент Доналд Тръмп.

"Ние не се конкурираме с никого по отношение на състава на нашите делегации. Развиваме нашите независими и многостранни отношения с Китай, които ние и нашите китайски приятели наричаме привилегировано, специално стратегическо партньорство“, обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Отношенията между Русия и Китай са разнообразни. "В допълнение към търговското и икономическото сътрудничество, ние активно развиваме диалога си в областта на образованието. Между другото, ще бъде дадено началото на Година на руско-китайското сътрудничество в образованието“, каза още говорителят.

Москва и Пекин си сътрудничат и в медицината и културата, тоест, във "всяка възможна област“.

Всякакви контакти между президента Путин и неговия китайски колега Си Дзинпин спомагат за създаването на нов импулс за по-нататъшното развитие и разширяване на отношенията между Москва и Пекин.

"Всички въпроси, които са в икономическия дневен ред на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат засегнати [по време на посещението на Путин в Китай]", добави Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков ще предостави подробна информация за предстоящото официално посещение на президента Путин в Китай по-късно през деня.

"Аз не бих искал да изпреварвам, колегата ми Ушаков ще даде брифинг по този въпрос по-късно през деня. Той ще ни разкаже за всички наши очаквания [от предстоящото посещение] въз основа на професионалния си профил", каза още дипломатът.

Ситуацията в Куба

Русия е в постоянен контакт с кубинските си приятели. "Разбира се, ние редовно обменяме информация и идеи за това как да облекчим огромната тежест, наложена от блокадата", каза Песков.