Хазартна компания се опитва да регистрира марката "Бангаранга" преди Дара

За това сигнализира адвокат Диана Попова във Facebook.

18.05.2026 | 15:36 ч. Обновена: 18.05.2026 | 15:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Още в първите часове след победата на Дара на "Евровизия" бе подадена заявка за регистрация на марката "Бангаранга". Проблемът обаче е, че това не е направено от изпълнителката или нейния екип, а от хазартна компания. 

За казуса алармира във Facebook адвокат Диана Попова.

"Подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA! И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания! Докато пишех предходния си пост, се оказа че ВЧЕРА - 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят. Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията", написа тя във профила си. 

По-рано, в друга публикация, Попова анализира защо не се съмнява, че след победата на Дара ще има различни опити за регистриране на марката. 

"Добре е да изпреваря тези хора, които вероятно ще решат, че правят удара на живота си, като обясня, че такава марка със сигурност ще бъде атакувана - не само по административен, но и по съдебен ред", пише Попова. "Представете си, че аз подам заявка за марка BANGARANGA. Тази заявка със сигурност ще попада в хипотезата на недобросъвестно заявена марка. Недобросъвестност при заявяването на търговска марка е налице винаги когато заявката е подадена с цел увреждането на конкурент и когато заявяването излиза извън обичайната търговска логика за използването на марката."

Тя дава пример с Неймар, който завежда дело след опит да се регистрира марка с името му, малко след като светът за първи път чува за него. 

Заявката не е само за името, но и за лого

"Имаме игрални автомати, чипове за хазартни игри, както и услуги, свързани с хазартни игри. Най-вероятно някой е решил да направи онлайн игра или бранд с това име", обясни в интервю за DarikNews.bg адв. Попова. 

Заявката е фигуративна, което означава, че включва не само самото име, но и визуален елемент или лого. Според експерта, ако певицата или нейният екип сметнат, че има злоупотреба, могат да подадат опозиция пред EUIPO.

"Основанието би било именно недобросъвестно заявяване на марката - че някой се опитва да се възползва от популярността на името".

Процедурата може да бъде стартирана в срок от три месеца след официалната публикация на заявката. Засега обаче такава публикация все още няма.

"EUIPO първо проверява дали са платени таксите и дали документите са коректно попълнени. Едва след това заявката се публикува официално".

 

