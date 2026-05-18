Хазартна компания се опитва да регистрира марката "Бангаранга" преди Дара

Още в първите часове след победата на Дара на "Евровизия" бе подадена заявка за регистрация на марката "Бангаранга". Проблемът обаче е, че това не е направено от изпълнителката или нейния екип, а от хазартна компания.

За казуса алармира във Facebook адвокат Диана Попова.

"Подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA! И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания! Докато пишех предходния си пост, се оказа че ВЧЕРА - 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят. Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията", написа тя във профила си.

По-рано, в друга публикация, Попова анализира защо не се съмнява, че след победата на Дара ще има различни опити за регистриране на марката.

"Добре е да изпреваря тези хора, които вероятно ще решат, че правят удара на живота си, като обясня, че такава марка със сигурност ще бъде атакувана - не само по административен, но и по съдебен ред", пише Попова. "Представете си, че аз подам заявка за марка BANGARANGA. Тази заявка със сигурност ще попада в хипотезата на недобросъвестно заявена марка. Недобросъвестност при заявяването на търговска марка е налице винаги когато заявката е подадена с цел увреждането на конкурент и когато заявяването излиза извън обичайната търговска логика за използването на марката."

Тя дава пример с Неймар, който завежда дело след опит да се регистрира марка с името му, малко след като светът за първи път чува за него.

Заявката не е само за името, но и за лого

"Имаме игрални автомати, чипове за хазартни игри, както и услуги, свързани с хазартни игри. Най-вероятно някой е решил да направи онлайн игра или бранд с това име", обясни в интервю за DarikNews.bg адв. Попова.

Заявката е фигуративна, което означава, че включва не само самото име, но и визуален елемент или лого. Според експерта, ако певицата или нейният екип сметнат, че има злоупотреба, могат да подадат опозиция пред EUIPO.

"Основанието би било именно недобросъвестно заявяване на марката - че някой се опитва да се възползва от популярността на името".

Процедурата може да бъде стартирана в срок от три месеца след официалната публикация на заявката. Засега обаче такава публикация все още няма.

"EUIPO първо проверява дали са платени таксите и дали документите са коректно попълнени. Едва след това заявката се публикува официално".