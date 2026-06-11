Доналд Тръмп заяви, че обича инфлацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от ускоряването на инфлацията в страната, след като новите данни показаха, че индексът на потребителските цени е достигнал 4,2 на сто на годишна база през май - най-високото равнище от три години, съобщи Си Ен Би Си.

„Не, обичам я, данните бяха страхотни“, каза Тръмп в Овалния кабинет в отговор на въпрос дали е обезпокоен от ръста на инфлацията.

„Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията. Знаете ли защо?“, добави той.

Американският президент свърза инфлацията с цените на петрола и конфликта с Иран.

„Защото веднага щом тази война приключи, вече мога да го кажа... знаете, че изтеглихме милиони барели петрол“, заяви Тръмп.

„Никой не знае това. Знаете ли кой не го знае? Иран, до този момент“, каза още той.

По думите му САЩ са изтеглили значителни количества петрол по море след удари срещу иранска инфраструктура.

„Извадихме 22 кораба онази нощ, късно вечерта, без светлини, защото нямат радари, защото ги взривихме до основи“, каза Тръмп.

„Затова петролът е 85 долара за барел“, добави той.

Данните за инфлацията, публикувани днес, показаха, че потребителските цени в САЩ са се повишили с 4,2 на сто на годишна база през май. Основната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, възлезе на 2,9 на сто в съответствие с очакванията на икономистите.

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Едва преди няколко дни Тръмп отново се обяви против повишаването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв, като отправи пореден публичен натиск към новоназначения президент на институцията Кевин Уорш, припомня БТА. Коментарът бе направен на фона на засилените очаквания на пазарите за ново затягане на паричната политика след по-силните от прогнозите данни за пазара на труда в САЩ. Според публикувания в петък доклад през май в американската икономика са били създадени 172 000 работни места извън селското стопанство, а равнището на безработицата е останало 4,3 на сто. Данните предизвикаха разпродажби на пазара на облигации и почти пълно отразяване в цените на акциите на очакване за повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината.