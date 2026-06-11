Уникално: 6200 български шофьори карат с чешки книжки

В Чехия са издадени над 262 000 шофьорски книжки на чужденци, от които над 6200 са издадени на български граждани. Това съобщи бТВ, позовавайки се на официална информация, получена от чешкото министерство на транспорта.

„Начинът, по който са издадени свидетелствата на тези двама български граждани, е обект на наказателно разследване по молба на главния прокурор. Затова не можем да коментираме. В Чехия има

206 общини, които имат право да издават шофьорски книжки,

и ние наблюдаваме процеса. Ако някъде се появи аномалия - например нестандартен брой свидетелства, започваме проверка. Случаите са много малко, но все пак ги има“, казва Алена Мюл, говорител на чешкото министерство на транспорта.

Според чешка медия има подозрения, че българите са получили книжките си в предградие на Прага, където през януари избухва скандал за фалшиви свидетелства за управление.

Арестувани са 9 души, сред които и изпитващи

На 16 души са повдигнати обвинения за злоупотреба с власт, приемане на подкупи и организирана престъпна група. Сред най-малко 200 фалшиви шофьорски книжки много са издадени на чужденци – особено от Източна Европа, потвърждават от полицията.

„В Чешката република условията за издаване на шофьорска книжка са определени в Закона за пътното движение и в Закона за придобиване и усъвършенстване на професионалната компетентност за управление на моторни превозни средства. Тези нормативни актове определят изискванията за възраст, медицинска годност и полагане на изпит след завършване на шофьорско училище.

Няма изискване за минимално образование“, обясни Алена Мюл

„Законодателството за шофьорските книжки се основава на законите на Европейския съюз и условията тук са по същество идентични. Това означава, че има изискване за възраст, изискване за медицинска годност и полагане на някакъв вид изпит. Отделните държави членки могат след това да определят свои собствени допълнителни условия“, поясни той.

„Фактът, че България има изискване за минимум средно образование е следователно специфична особеност на страната. Това не е изцяло стандарт в Европейския съюз“, допълни Мюл.