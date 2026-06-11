Полицията изненада над 100 шофьори при акция срещу гонки край Пловдив

Полицейска акция беше проведена снощи на Асеновградско шосе край Пловдив, след като органите на реда получили информация за подготвяна гонка.

При пристигането си полицаите са установили повече от 100 собственици на автомобили и мотори, събрани в района на бензиностанция по трасето. Акцията е започнала около 20:30 ч., съобщава БНТ.

Всички присъстващи са били проверени, като задържани няма.

От полицията обявиха, че акцията е част от поредица засилени проверки на места, за които има данни, че се използват за незаконни гонки и дрифтове. Директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов потвърди, че Асеновградско шосе е сред локациите, които попадат във фокуса на органите на реда.

По думите му полицията е разполагала с предварителна информация за организиране на гонка въпросната вечер. Той уточни, че подобни събирания често се уговарят в социални мрежи и онлайн групи, които също се следят от полицията.

От началото на годината са съставени 34 акта по Закона за движение по пътищата на шофьори, засечени да управляват автомобилите си в условията на т.нар. дрифт.

От МВР посочиха, че основната цел на подобни действия е превенцията и предотвратяването на опасни ситуации, преди да се стигне до инциденти. Оттам допълниха, че подобни изненадващи акции ще продължат и занапред.