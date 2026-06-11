Двама ранени при пожар в къща край Севлиево

Общо 58 пожара са били потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. При инцидентите са пострадали двама души.

По-тежкият случай е регистриран в севлиевското село Крушево. Сигналът за пожар в къща е подаден в 14:41 ч. Пострадали са 64-годишен мъж с тежки изгаряния и 53-годишна жена с по-леки наранявания. Двамата са откарани в болница от екип на Спешна помощ.

За периода между 00:00 и 24:00 ч. на 10 юни екипите на пожарната са реагирали на общо 108 сигнала за произшествия.

С материални щети са били 19 от пожарите. Осем от тях са избухнали в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири - в транспортни средства, един - в обект от селското стопанство и един - в съоръжение на открито.

Още 39 пожара са били потушени без нанесени материални щети. Сред тях са 10 пожара в сухи треви, храсти и горска постеля, както и 22 случая на горящи отпадъци.

През денонощието пожарникарите са извършили и 46 спасителни и помощни операции, включително пет при катастрофи. Регистрирани са и четири лъжливи сигнала.