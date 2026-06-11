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Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите в Белфаст (СНИМКИ)

Мъж беше тежко ранен след нападение с нож

11.06.2026 | 07:50 ч. 13

Снимки: Reuters

Снимки: Reuters

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Втора поредна нощ на безредици имаше в Белфаст след нападение с нож, при което мъж беше тежко ранен.

Протестиращи замеряха полицаи с бутилки и камъни, а силите на реда използваха водни оръдия, за да овладеят напрежението.

Пострадалият мъж остава в тежко, но стабилно състояние. При нападението той е загубил едното си око.

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По случая е задържан судански бежанец. Мотивите му все още не са ясни. Той се яви пред съда, но отказа да говори.

Семейството на пострадалия призова обществото да не се поддава на провокации и да не допуска насилието да надделее.

 

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Тагове:

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