Дистопичен момент: Жена ражда в роботакси докато пътува за болницата

Бременна жена роди в ново поколение роботакси без шофьор в сцена, сякаш излязла от научнофантастичен роман.

Неидентифицираната жена е била на път за Медицинския център на Калифорнийския университет в Сан Франциско в понеделник вечерта, когато е родила детето си на задната седалка на Waymo, съобщава San Francisco Standard.

В изявление компанията заяви, че екипът ѝ за поддръжка на пътници е засегнал "необичайна активност“ в превозното средство и е инициирал обаждане, за да провери пътника.

След като екипът разбрал за извънредната ситуация, последвало обаждане към спешния телефон 911, но... роботаксито пристигнало в болницата преди спешните служби.

Превозното средство оттогава е извадено от експлоатация за почистване.

"Можем да потвърдим, че това е вярно и майката и бебето са дошли в нашата болница“, каза Джес Бертолд, говорител на Медицинския център на UCSF.

Говорител на Waymo обаче отбеляза, че това не е първият път, когато бебе се ражда в едно от техните превозни средства, като сподели за друго дете, родено в Waymo във Финикс.

"Въпреки че това се случва много рядко, някои от най-новите ни пътници просто нямат търпение да изпитат първото си пътуване с Waymo“, отговори нахално говорител.

Говорителят каза, че компанията "се гордее, че е надежден доставчик на транспорт за големи и малки моменти.

"Пожелаваме на новото семейство всичко най-добро и очакваме с нетърпение да ги закараме безопасно там, където преминават през много от житейските събития", споделя компанията.

Такситата без шофьори станаха повсеместни в района на залива, където е известно, че новите родители се прибират от болницата с Waymo с новородените си.

Но тъй като услугата за повикване, управлявана от Alphabet - гигантът от Силициевата долина, който притежава Google - се сблъска с някои предизвикателства, докато се разширяваше.

По-рано този месец превозно средство на Waymo се блъсна пред голяма полицейска спирка, докато мъж беше арестуван в Лос Анджелис, съобщава NBC News.

Мнозина бяха възмутени през октомври, когато любима котка на име KitKat беше прегазена от едно от превозните средства.

Такситата са проектирани постоянно да събират информация за пътните условия, използвайки въртящи се "лидари“ на покрива, които могат да "виждат“ на близо 300 метра във всяка посока, използвайки комбинация от радар, сензори и камери.

Събраната информация след това се подава към изкуствен интелект, който може да предвиди какво биха могли да направят пешеходците, велосипедистите и другите шофьори.

Но преди превозните средства да са готови за пътя, човешки специалисти управляват колите, за да ги обучат. Те работят, за да гарантират, че Waymo спазва всички правила за движение, като същевременно работят за превоз на клиенти в разумен срок.

"Представихме си, че това може да е някакъв компромис“, каза преди това Дейвид Марджинес, директор по продуктов мениджмънт в Waymo, пред San Francisco Chronicle.

„Изобщо не беше така. Да бъдеш уверен шофьор означава, че си по-предсказуем, че се сливаш с околната среда, че правиш неща, които очакваш от другите хора на пътя да правят.“

Резултатът е "по-хуманистичен“ начин на шофиране.