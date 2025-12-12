Съседна Румъния отново е в центъра на вниманието на кремълската пропаганда. Този път руските власти обвиняват страната в косвено участие в производството на "мръсна бомба от Украйна". Изявлението беше направено от Алексей Ртищев, началник на руските войски за ядрен, химически и биологичен риск.

Кремълският служител говори на пресконференция за "опити за ядрен изнудване от страна на Украйна, чрез прякото участие на бившия началник на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, който оттогава подаде оставка след огромен корупционен скандал".

"Това са опити за ядрен изнудване от страна на Киев. Специална роля би се отдала на бившия началник на кабинета на президента на Украйна, Андрий Ермак. Той лично би координирал организационните, логистичните и финансовите потоци за доставяне на отработено ядрено гориво в Украйна, без да уведомява МААЕ и други съответни организации. Транспортните маршрути биха били установени през Полша и Румъния", каза руският служител.

Руснаците се връщат към теорията за операции под "фалшив флаг", която украинците биха планирали, за да обвинят руснаците в използване на ядрени сили.

"Това би създало рискове за производството на така наречената "мръсна бомба", която по-късно би могла да бъде използвана под фалшив флаг. Според изявлението, тези твърдения биха били подкрепени от учебни материали на представители на СБУ, с които разполагат руските власти", добави той.

Какво е "мръсна бомба"?

Технически известни като устройства за радиологично разпръскване (RDD), мръсните бомби са сравнително примитивни и неточни оръжия. Те са много по-лесни и по-евтини за изграждане от ядрено устройство.

"Мръсната бомба", или радиологичната бомба, се състои от конвенционални взривни вещества, като динамит, комбинирани с радиоактивни материали, които се разпръскват на прах при детонация. Използват се изотопи на радиоактивни химични елементи: уран, плутоний или дори полоний.

Радиоактивният материал може да е произлязъл от радиоактивни източници, използвани в медицината и промишлеността, или от изследователски съоръжения.

Мръсната бомба обаче не е ядрена бомба.

Ядрената бомба създава експлозия, която е милиони пъти по-мощна от мръсна бомба. Радиационният облак от ядрена бомба може да се разпространи на хиляди квадратни километри, докато радиацията от "мръсна бомба" може да се разпръсне от експлозията върху площ от няколко блока до няколко километра.

Но количеството разпръснат радиоактивен материал не е непременно смъртоносно. Така че потенциалът на "мръсната бомба" зависи от количеството и вида на използваните конвенционални взривни вещества, което определя мащаба на експлозията, както и количеството и вида на освободените радиоактивни материали. По същия начин, метеорологичните условия по време на експлозията - и особено вятърът, са фактор, от който зависи мащабът на ефектите.