Опашката от ТИР-ове по магистрала “Марица” е над 20 км

Над 20 км е опашката от тирове по АМ "Марица", които чакат да преминат от България в Турция. Шофьори съобщиха, че колоната от камиони е почти до Харманли, съобщава БНР.

От агенция "Митници", съобщиха днес, че за последното денонощие са обработени 3 110 тежкотоварни автомобила. В нормална ситуацията за 24 часа се обработват около 2 800 камиона, допълват от митницата.

На ГКПП "Капитан Андреево" работят на пълен капацитет, но работата им зависи и от колегите им на турския граничен пункт "Капъкуле".