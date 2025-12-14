IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Опашката от ТИР-ове по магистрала “Марица” е над 20 км

ГКПП "Капитан Андреево" работи на пълен капацитет

14.12.2025 | 16:15 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Над 20 км е опашката от тирове по АМ "Марица", които чакат да преминат от България в Турция. Шофьори съобщиха, че колоната от камиони е почти до Харманли, съобщава БНР.

От агенция "Митници", съобщиха днес, че за последното денонощие са обработени 3 110 тежкотоварни автомобила. В нормална ситуацията за 24 часа се обработват около 2 800 камиона, допълват от митницата.

На ГКПП "Капитан Андреево" работят на пълен капацитет, но работата им зависи и от колегите им на турския граничен пункт "Капъкуле".

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГКПП Капитан Андреево АМ Марица тирове опашка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem