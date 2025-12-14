Балабанов, ИТН: Допуснахме грешки, но няма от какво да се крием

Няма от какво да се крием, заяви пред БНР зам.-председател на ИТН Станислав Балабанов и припомни времето преди да се създаде настоящето правителство в оставка, спиралата от избори и желанието на хората да има работещ кабинет.

“Не беше лесно нашето решение”, обощи Балабанов, но подчерта, че в онзи момент са търсили стабилност.

В интервю за предаването “Неделя 150” Балабанов добави, че кабинетът “Желязков” все пак е постигнал значими неща, като открои предстоящото официално влизане на страната ни в еврозоната.

По думите му протестиращите заслужават само уважение, защото “това е смисълът на демокрацията”.

“Всички заедно обаче стигаме до основния въпрос - а оттук нататък накъде”, попита Балабанов.

"След като Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата, логично в момента е той да понесе отговорността за това безобразие", смята депутатът от ИТН.

Станислав Балабанов подчерта, че административно и сега може да се гласува бюджетът, но според него това е опасно.

По думите му отговорността за всичко това трябва да се търси от тези, които хвърлят държавата в хаос. “Един от бащите на хаоса оттук нататък се казва Асен Василев, другите са по-маргинални - Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов”, добави народният представител.

За Балабанов логичният изход от ситуацията е нови избори, на които хората да дадат доверието си на която партия преценят. Той напомни, че ИТН е въвела машинния вот преди години, както и иска един ден да има електронно гласуване в държавата. Има достатъчно предложения от страна на ИТН по отношение на Изборния кодекс, изтъкна депутатът и разказа за част от тях.

Балабанов определи поведението на ПП-ДБ като "политическо лицемерие”, защото “те всъщност са хората, които бетонираха личността на Пеевски и дадоха възможност на партия като ДПС да има възможност да подкрепя законопроекти в зала и да управлява явно с тях една година в правителство. Истинското участие на "Ново начало" в изпълнителната и законодателната власт беше по времето на ПП-ДБ”.

“Допуснаха се и грешки”, призна Балабанов.