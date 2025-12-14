Костадинов: Няма да подкрепим ново правителство в този парламент

“Няма вариант да подкрепим ново правителство в този парламент”, категоричен е лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов. Той продължава да твърди, че приемането на страната ни в еврозоната трябва да бъде отложено поне с една година.

"Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат", обясни пред БНР Костадинов в отговор на ЕК, че няма никакви пречки България да приеме новата валута от 1 януари 2026 година.

Според лидерът на “Възраждане” страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%.

"Предполага се, че в края на март - началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната", подчерта Костадинов.

Депутатът добави, че нито една държава-членка на ЕС не е влязла в еврозоната при такива обстоятелства - без редовно правителство и без бюджет.

Според него "цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%".

Преработеният бюджет

Лидерът на "Възраждане" е на мнение, че няма разлика между предишния и сегашния вариант на бюджета: "20 млрд. лв. е дългът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния. Бюджетът е бюджет на фалита".

По думите му за да се направи дефицит от 3%, са засилени приходите чрез кредити. За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд., уточни той, но според него "рано или късно този балон ще се спука”. “Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%", добави Костадинов.

Той е категоричен, че в момента страната ни се вкарва в една дългова спирала и тя ще бъде смъртоносна за страната ни. “За 2 години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна, това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната”, добави Костадинов.

Поредни предсрочни парламентарни избори

По повод предстоящите нови парламентарни избори, Костадинов заяви, че силно се надява не само на висока избирателна активност, но и българският народ да даде възможност на “Възраждане” да стане първа политическа сила, а “престъпниците да си получат наказанието”.

"Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае”, добави лидерът на “Възраждане” и каза още, че партията му предлага връщане на машинното гласуване на 100%.

"Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може. При висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ - маргинална софийска формация. Това зависи от българския народ. При висока избирателна активност България наистина ще бъде демократична държава”, на мнение е Костадинов.

По думите му протестите са си свършили работата, а правителството се е изплашило.

"Страхът се четеше в очите им. Ние, българите, осъзнахме своята сила. Смятам, че наистина ще се вдигне вълна. Ще работим за това да убедим максимален брой хора да отидат да гласуват, дори да не е за "Възраждане”, каза още Костадинов.

"Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното - ето ви огромният цивилизационен разлом. Българският народ със своя глас ще определи бъдещето на цялата държава в следващите години”, добави депутатът.