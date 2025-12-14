IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дрифтаджия с “Мерцедес” кара с над 303км/ч ВИДЕО

Клипчетата предизвикаха гняв в социалните мрежи

14.12.2025 | 19:30 ч. Обновена: 14.12.2025 | 19:35 ч. 14
Поредно клипче с дрифтове на млад шофьор предизвика буря от негативни реакции в социалните мрежи. 

Петър М. е на 22 години и е поредният млад и безотговорен шофьор - явно с талант, който не е за обществени пътища. Очевидно арогантен и недосегаем. Дори не прави опит да се крие как кара с над 300 и с вратите напред!”, споделят потребители в групата “Катастрофи в София” във Фейсбук.

Шофьорът кара “Мерцедес” AMG, прави дрифтове и снима скоростомера си, който достига до 303 км/ч, пише “Труд”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by slide_it1212 (@slide_it1212)

Младежът заслужава близка среща със служителите на КАТ-София, след която да остане без книжка, пишат гневни коментатори. Други отсега съпреживяват скръбта и ходенето то гробища, които чакат родителите на Петър М., ако веднага не му вземат ключовете на “Мерцедес”-а.

