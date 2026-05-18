Радев към Мерц: България е страна със значителен потенциал

Запознах канцлера Мерц с резултатите от изборите у нас. България е страна със значителен потенциал, не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, space, ИТ, отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп и ИТ система. Развихме модерен 4-сезонен туризъм и се радвам, че все повече немски туристи посещават България. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. Това дължим на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Това пролича и от безапелационната победа на България на Евровизия, заяви той.

Последните 5 г. на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не ни позволиха да разгърнем потенциала си, но това се промени, имаме една политическа сила за първи път от 30 г., която спечели изборите с широка обществена подкрепа и с убедително мнозинство. Вече имаме ново технократско и енергично правителство с ясна програма - да подкрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено развитие на страната чрез въвеждане на производства, изкуствен интелект, енергийна сигурност, ускоряване на инфраструктурни и енергийни проекти. чрез привличане на инвестиции и тяхната защита. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриална и енергийна устойчивост на Европа. Затова сме тук, вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница, не само в търговия и инвестиции, но заедно можем повече да допринасяме за новата индустриална сигурност на Европа. Постигането на тези цели изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане на мира. Да не забравяме и кохезионната политика и селскостопанската политика. Споделих и нашата загриженост, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране по въвеждане на еврото. Вярвам, че ще намерим верния път с баланс. Изразихме задоволство и от нашите усилия в годините за укрепване на сигурността, подчерта Радев.

На въпрос за свободата на медиите, Радев каза:

"Гледаме с огромно внимание към свободата на медиите, защото без свободни и независими медии няма демокрация, няма ефективна борба с корупцията и изсветляване собствеността на медиите, и гарантиране на финансова независимост на БНТ и БНР. Имаме случаи, когато тези две обществени медии зависят от плаващ бюджет и той може по различен начин да се алокира от съответното правителство, това става в зависимост дали медиите са благоприятни към правителството или не. За нас е важно да осигурим стабилно финансиране на тези медии, без да зависят повече от правителство и парламент. Едва тогава ще има независимост и свобода на медиите."

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави България за победата ѝ на Евровизия

Той каза, че песента Bangaranga "ще бъде шлагер на лятото". Изявлението му дойде по време на съвместна пресконференция с българския премиер Румен Радев.

"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", каза канцлерът.

"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС", заяви Мерц, като подчерта значението на сътрудничеството в Европейския съюз и в Европейския съвет.

По думите му общата цел е "да засилим Европа", а сред основните приоритети остава повишаването на конкурентоспособността на ЕС.

Той акцентира върху необходимостта от по-дълбока интеграция на вътрешния пазар, последователно ограничаване на корупцията и разширяване на партньорството между държавите членки. Според него по време на неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с Европейската комисия и Европейския парламент, е бил договорен график с конкретни мерки и срокове, като част от тях трябва да влязат в сила още през 2026 г.

"Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка", посочи той. Освен това отбеляза, че през настоящата година ще се обсъжда бъдещото разпределение на европейските средства и фондове. В заключение Мерц каза, че правителството му смята за ключови инвестициите в конкурентоспособност и отбрана и затова „подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка