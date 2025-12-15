IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж на 33 години от Кюстендил е починал в сауна

Тялото му е открито в сградата на обществена баня

15.12.2025 | 16:30 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тялото на 33-годишен мъж от Кюстендил е открито вчера в сградата на обществена баня в Кюстендил, съобщиха от полицията. 

При извършения оглед следи от насилие не са установени, а тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница.

Инцидентът е станал в сградата на сауната, уточниха за БТА от полицията. Причините за смъртта са в процес на установяване, казаха още оттам.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е и прокуратурата.

 

