Мъж на 33 години от Кюстендил е починал в сауна

Тялото на 33-годишен мъж от Кюстендил е открито вчера в сградата на обществена баня в Кюстендил, съобщиха от полицията.
При извършения оглед следи от насилие не са установени, а тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница.
Инцидентът е станал в сградата на сауната, уточниха за БТА от полицията. Причините за смъртта са в процес на установяване, казаха още оттам.
Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е и прокуратурата.
