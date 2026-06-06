AI агентите вече пазаруват вместо нас: как ни помагат да спестяваме пари

AI агенти помагат на мъжете и жените да се справят с проблеми при пазаруването. Оказва се, че изкуственият интелект може да реши проблемите ни по време на шопинг.

Калоян Христов е част от екипа, който разработва AI агентите.

В съботното издание на "България сутрин" той отбеляза, че някои проблеми не са за машините и трябва човек да им обърне внимание.

"Машините още не могат да проявяват такава креативност. Надявам се и да не могат, защото тогава отиваме към Терминатор. Вместо вие да напишете в търсачка "обувки за бягане, да ви излязат 1000 модела и да започнете да сравнявате, въпросите се прехвърлят към автоматична система, която ви консултира и показва правилния път", обясни Христов.

На въпрос дали AI агентите могат да ни помогнат да спестяваме, гостът отговори, че могат да ни спестят средства, помагайки ни да изберем правилния продукт.

"Ако купите нещо грешно, ще трябва да купите още един продукти", изтъкна Христов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че изкуственият интелект е много добра търсачка и с много голям обем от данни.

"Жените повече пазаруват онлайн, AI агентите помагат повече на жените. На мой колега му отне 3 дни да разбере кой лаптоп е подходящ за неговите цели. Четене по форуми, консултиране с приятели, яко проучване. С един AI агент всичко това можеше да бъде сбито до 20-30 минути", даде пример Христов.

Според него, ако AI агентите ни подведат, отговорност трябва да носи създателят на системата.

По думите му, при генералните AI модели, които всички свикнахме да използваме, халюцинациите няма как да изчезнат. Те са в корена на това как е построена системата. Докато при специализираните AI агенти в магазините няма халюцинации.