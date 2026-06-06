Свлачище блокира важен път край Велико Търново вече четири месеца

Четвърти месец пътят Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица е затворен за движение заради свлачище и падащи скали от архитектурния резерват Трапезица. Затвореното трасе създава риск и за летния туристически сезон.

Пътят е блокиран поради активизирало се свлачище и опасност от падащи камъни в района на историческия хълм Трапезица. Това налага спиране на движението и пренасочване на трафика по обходни маршрути.

Търновци и гости на града са затруднени от затворения участък, а движението се извършва по обходни маршрути, което удължава времето за пътуване, особено към Арбанаси.

Живеещият в квартал "Асенев" във Велико Търново Красимир Пенчев споделя, че проблемът създава сериозни неудобства и се съмнява в бързото му решаване.

"Мисля, че пречи да се пренасочват колите и целият трафик. Ако човек иска да отиде до Арбанаси е трудно и не може да се стигне по прекия път", изтъкна жителят Катерина Захариева. "Това укрепително съоръжение тепърва ще се изпроектира в най-кратки срокове. Ще бъдат така наречени бетонови блокове тип "лего", които ще предпазват от падащи камъни, клони и дървета в този участък. В рамките на месец до месец и половина се очаква да бъде изпълнено и да се пусне движението в едната посока", обясни директорът на ОПУ Велико Търново инж. Венцислав Ангелов.

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Паралелно с това започва проектирането на участъка, който трябва да се стабилизира в по-дългосрочен план. За трайното укрепване на свлачището ще стартират геоложки и хидроложки проучвания, за да се възложат строителни дейности.