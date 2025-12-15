Gen Z: Не сме изолирани младежи, искаме честни избори и реформи

След мащабните протести правителството подаде оставка, но на дневен ред идва въпросът как Gen Z вижда бъдещето.

Студентът Анна Бодакова заяви, че бюджетът е бил само повод за протеста, но зад него стоят много години обществено недоволство. “Исканията са за прозрачно управление, ясно разделена съдебна система от другите две власти. Искаме честни избори и реформа на Изборния кодекс", каза Бодакова в студиото на "България сутрин".

Енергията на младите

Очакванията ѝ са обществената енергия да продължи и по време на целия изборен процес - като основна цел е да се следи за изборни нарушения, за да може вотът да бъде реален.

"Няма да стане с едни мятания на пари за майчинство и коледни бонуси", категорична е Бодакова.

Калоян Васев, който е от редиците на "Продължаваме промяната", беше категоричен, че младите имат желание за участие в политиката, но по-старото поколение не им позволява да имат политическа представителност.

Gen Z иска да се развива в България

"Ако един млад човек иска да се развива в България, не усеща подкрепа от държавата и бяга навън. Затова се иска 100% изплащане на майчинството. Родителите нямат доверие на образователната система, че може да произведе от тяхното дете перспектива за бъдеще. Поколението Z ще има за кого да гласува, ако в листите има млади хора", каза Васев пред Bulgaria ON AIR.

Анна Бодакова добави, че поколението Z иска да се развива в България и очаква възрастните да формулират нещата, които ще направят за младите хора.

"Не сме изолирани младежи, които живеят с Tiktok видеа. Ние искаме по-добри условия -сред тях майките да могат се върнат по-рано на работа, да има по-голям обхват на яслите, защото сме последни в Европа", даде пример тя.

