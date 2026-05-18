BGONAIR Live Новини Днес | 71

Българската следа в песента на Малта за "Евровизия" ВИДЕО

Певецът AIDAN представи песента "Bella" с участие на Симфоничния оркестър на БНР

18.05.2026 | 11:50 ч. Обновена: 18.05.2026 | 11:51 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Българска следа има и в песента на Малта на тазгодишната „Евровизия". Песента „Bella“ на певеца AIDAN събра международен екип, в който се включиха и български музиканти. Част от проекта беше реализирана със съдействието на Симфоничния оркестър на БНР, а зад организацията застанаха наши сънародници. 

"В началото не се разбра, че става въпрос за песен за "Евровизия". Около 40 човека записахме само щрайх инструменти. БНР и Симфоничния оркестър са най-важните центрове за звукозапис в Източна Европа", каза пред Нова тв координаторът международни проекти на Симфоничния оркестър на БНР Слав Славчев. 

"Оркестрацията на песента се получи страхотно и тя е единствената песен, която няма добавени електронни звуци в нея, а е изцяло изсвирена от български инструменти", каза медийният експерт на Малта Васил Иванов. 

Самият AIDAN смята, че песента "Bella" е песен с лично послание и силна енергия. "След като с продуцента ми написахме песента, веднага започнахме да търсим оркестър, с който да запишем песента. Всички ни препоръчаха Симфоничния оркестър на БНР", казва участникът в конкурса. 

Още от началото страната заявява подкрепата си за DARA и участието на България в "Евровизия". "Тя е истински артист - начинът, по който изглежда и се представя", каза AIDAN. 

