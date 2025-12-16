IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Паргов: Оставката е акт на колективната отговорност на Изпълнителното бюро

Според левицата удълженият бюджет означава "едно голямо нищо" за идващите месеци

16.12.2025 | 18:15 ч. 11
Снимка: БГНЕС

"Това е акт на колективната отговорност на Изпълнителното бюро (ИБ), съставено след конгреса на 16 февруари, който избра за председател Атанас Зафиров. Този колективен орган подава оставка като знак на отговорност пред партията." Така Калоян Паргов, зам.-председател на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка, коментира пред медии решението на ИБ по-рано днес.

Той обясни решението на Бюрото с напрежението в структурите на партията, като целта е да се успокои обстановката, да се намали емоцията, както и като проява на здрав разум за това, което предстои през идващите месеци.

"А то няма да е лесно и за държавата, и за партията", каза Паргов, цитиран от БТА.

"Атанас Зафиров е избран от конгреса и неговата оставка се депозира пред конгреса", уточни той.

По думите на Калоян Паргов, БСП държи да бъде приет редовният бюджет, това също е било тема на днешното заседание на ИБ. Според левицата удълженият бюджет означава "едно голямо нищо" за идващите месеци, той има три месеца срок на действие.

Паргов БСП
