Утре на консултации при Радев отиват БСП и ИТН

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

Утре е третият ден от консултациите, а на “Дондуков” 2 държавният глава първо ще приеме представителите на ПГ на “БСП-Обединена левица”. Срещата е насрочена за 10 часа.

От 11:30 часа на среща с президента са извикани и представители на парламентарната група на “Има такъв народ“.

По-рано днес Радев направи консултации с “Възраждане” и ДПС-НН.