IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Утре на консултации при Радев отиват БСП и ИТН

Срещата с БСП е с начален час 10 часа, в 11:30 е тази с ИТН

16.12.2025 | 14:01 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

Утре е третият ден от консултациите, а на “Дондуков” 2 държавният глава първо ще приеме представителите на ПГ на “БСП-Обединена левица”. Срещата е насрочена за 10 часа.

Свързани статии

От 11:30 часа на среща с президента са извикани и представители на парламентарната група на “Има такъв народ“.

По-рано днес Радев направи консултации с “Възраждане” и ДПС-НН.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дондуков 2 президент Румен Радев ПГ консултации БСП-ОЛ Има такъв народ 51-во НС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem