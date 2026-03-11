Истанбул домакинства на нов кръг преговори за Украйна?

Всички участници в преговорите за Украйна гледат положително на Истанбул като място за провеждане и консултациите е напълно възможно да продължат там, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг.

Досега няма конкретна информация за продължаването и следващия кръг от преговори, добави Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Припомняме, че през миналата година Турция беше домакин на три кръга преговори. Тази година преговори в тристранен формат, с участието на Русия, Украйна и САЩ, се проведоха първо в Абу Даби, а след това и Женева.

Специалните пратеници на Тръмп по уреждането наа въпроса Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на няколко пъти пътуваха и до Москва за лична среща с Владимир Путин. Въпросът за териториите обача остава "червена линия" и за двете страни,

Песков също така заяви, че е ясно, че британски специалисти са участвали в украинската атака срещу руския град Брянск с британски ракети Storm Shadow. Руската “специална военна операция“ ще продължи, за да бъдат предотвратени подобни “варварски атаки“, добави той.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия поддържа постоянни контакти с иранското ръководство и е готова да допринесе към усилията за стабилизиране на региона.

“Тук мога да кажа единствено, че постоянно сме в контакт с иранската страна и иранското ръководство“, заяви Песков.

“Както каза президентът Путин, Русия винаги е готова да направи каквото може за възстановяване на мира и стабилността в региона“, каза говорителят на Кремъл.