Детски психолог: Камерите не решават проблема, трябва да се изгради доверие

Скандалът с камерите в тоалетните на 138-мо училище в столицата повдигнаха много въпроси - не само защо са поставени устройствата, а и какво е емоционалното и социално въздействие от психологическата травма върху децата и техните родители.

Пред БНТ детският психолог Иван Игов даде разяснение по темата.

"Това отвсякъде звучи неправилно. Като че ли има някакъв нездрав интерес в цялата работа. Да оставим и законовите разпоредби, според които в такива помещения не бива никъде, още повече в училище, където има деца и малолетни, да има такива камери. От друга страна, най-общо казано въпросът с камерите в училище е доста щекотлив, защото с вкарването на все повече и повече техника, се намалява всъщност работата с децата”, добави психологът.

Игов каза още, че директори и преподаватели смятат, че камерите по някакъв начин ще свършат възпитателна работа “и няма нужда да работят с децата, например, срещу насилието, да има такива програми и проекти, такива политики в училище, защото ние имаме камери”

“Така че въпросът с камерите не решава въпроса с това, че наистина трябва да се работи с проблема с насилието, а всички знаем, че в училище, особено в тоалетните, вътре в сградата на училището, е кризисно място", добави детският психолог.

Игов е категоричен, че между учителите и децата трябва да се изгради доверие.

"Ако в училището има доверие, дете, което е било жертва на някакъв вандалски акт или акт на насилие в тоалетните, а искам да ви кажа, че съм се сблъсквал със случаи, където деца, особено от малките класове, цял ден стискат и не ходят в тоалетната от страх, че някои от батковците или каките там, могат по някакъв начин да се изгаврят с тях. Това става голям проблем и винаги е бил проблем, само за него не се е говорило”, добавя специалистът.

Игов е категоричен, че понякога самите ученици не осъзнават какво причиняват на другите, защото се опитват да “пробват границите”, особено в тийнейджърска възраст,

“Така че те пробват границите, а работата на възрастните, особено в училище, е да им кажат къде са тези граници, както и да им върнат една обратна връзка за това, какво чувстват другият, какво означава. Едно тормозено дете може да бъде извадено от тази ситуация и дори другите деца да започнат да му помагат. Децата са много чувствителни, само трябва да им кажем как да го направят. А за съжаление, ние казваме, сложихме камери, значи всичко вече е наред”, завърши Игов.