Задържаният директор на училището с камери в тоалетните: Не съм ги слагал аз

Вчера разбрах, че в тоалетните има камери. Не съм ги слагал аз. Това заяви задържаният директор на столичното 138-о училище "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието на Софийския районен съд тази вечер.

"Станало е преди да бъда назначен. Не желая да коментирам, нека мине разследването", допълни заподозреният.

Александър Евтимов е освободен от длъжност. Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост, съобщиха от МОН.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.

По-рано от СДВР разкриха подробности по разследването срещу Евтимов. “От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон”, каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа. Очаква се прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.

По думите на Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка, която пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

"Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение", потвърди гл. ком. Николов.

По думите му, с помощта на Дирекция "Киберсигурност", е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора.

"По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент", каза гл. ком. Николов.

Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения.

"Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите", обясни Николов.

Той каза още, че през октомври е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение.

"В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките", допълни той.