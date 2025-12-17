Любомир Николов за камерите в училище: За първи път се сблъсквам с нещо подобно

Незаконните камери в тоалетните в 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов в ефира на NOVA.

Той подчерта, че от СДВР работят с неоспорими факти.

"Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери. Фактурата посочва четири камери, но също така бяха открити и следи от поставени допълнителни устройства, които вероятно са били премахнати заради дефект, а на тяхно място са поставени камерите, които ние намерихме", заяви Николов.

Скандалният случай с поставени камери в тоалетни на 138-о училище в София шокира обществото, след като разследването разкри, че уволненият директор на учебното заведение е свързан със ситуацията. Камерите, които бяха свързани с неговите компютър и телефон, бяха открити при разплитането на случая, който предизвика сериозна обществена реакция.

Александър Евтимов, който беше арестуван по обвинения за незаконно наблюдение, първоначално оспори ареста си, но в последствие оттегли жалбата и ще остане в ареста до изтичане на 72 часа. Той е освободен от длъжност.

Главният комисар заяви, че разследващите не разполагат с категорични доказателства кой точно е извършил монтажа. „Твърденията на родителите и учителите, че камерите са монтирани в скорошен период, са подкрепени от събраните доказателства. Устройствата очевидно не са част от установеното видеонаблюдение в училището, което се управлява от външна фирма“, поясни Николов.

При изземването на 11 камери, открити в училищните тоалетни, разследващите установили, че всички устройства гледат към вътрешността на помещенията, включително и към писоарите. Разследващите не са намерили доказателства за търговия със записите от камерите, те продължават да работят по случая и да разпитват лица, свързани с управлението на видеонаблюдението в училището.

"За първи път в моята кариера се сблъсквам с нещо подобно. Това е грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност“, заяви директорът на столичната полиция.

Относно протеста, организиран от „Продължаваме Промяната-Демократична България", насрочен за утре в 18 часа в центъра на София, Николов заяви, че органите на реда са уведомени и са започнали да предприемат действия. „Ние сме готови да посрещнем протестиращите граждани и да осигурим реда по време на демонстрацията. Апелирам към всички да бъдат отговорни и да сътрудничат на органите на реда в опазването на обществения ред“, заяви той.