АПС: Разговорът беше конструктивен, искаме честни избори

Председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков заяви, че темата за машинното гласуване в предстоящите избори е важна за партията.
"Ще продължим темата за машинното гласуване, машинното отчитане и в машинното протоколиране на резултатите. Много е важно да завършим машинния процес до финала на изборите", каза след консултациите Садъков.
По думите му разговорът с президента Радев е бил конструктивен.
"Провеждането на честни избори беше в основата на разговора с президента. Най-важно в случая е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки български гражданин да даде вота си и той да бъде отчетен правилно. Датата на предсрочните парламентарни избори не е тема на АПС", добави Садъков на излизане от "Дондуков" 2.
"Всеки демократично настроен човек може да помогне, за да имаме честни избори", каза още председателят на ПГ на АПС.