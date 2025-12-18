IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПС: Разговорът беше конструктивен, искаме честни избори

Датата на предсрочните избори не е тема на АПС, добави Садъков

18.12.2025 | 11:42 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков заяви, че темата за машинното гласуване в предстоящите избори е важна за партията.

"Ще продължим темата за машинното гласуване, машинното отчитане и в машинното протоколиране на резултатите. Много е важно да завършим машинния процес до финала на изборите", каза след консултациите Садъков.

По думите му разговорът с президента Радев е бил конструктивен. 

"Провеждането на честни избори беше в основата на разговора с президента. Най-важно в случая е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки български гражданин да даде вота си и той да бъде отчетен правилно. Датата на предсрочните парламентарни избори не е тема на АПС", добави Садъков на излизане от "Дондуков" 2.

"Всеки демократично настроен човек може да помогне, за да имаме честни избори", каза още председателят на ПГ на АПС.

