Принципът "замърсителят плаща" няма да е задължителен през 2026 г.

Вчера беше приет удължителния закон за бюджета. Не бяха направени почти никакви промени с изключение на политиката по доходите. Сигурни сме, че разплащанията към общините ще вървят ритмични и то по достигнатите нива от края на годината, тъй като това е третият удължителен закон, по който ще работим съвместно с държавата и Министерство на финансите. Това каза Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Общините ще могат да използват данъчна оценка за изчисляване на такса битови отпадъци. Общините, които имат готовност да изчисляват на количество, ще могат да го направят, а тези, които нямат пълна готовност, ще могат да останат на данъчна оценка. Тези текстове бяха приети в последния възможен момент, въпреки че се подготвят от месеци. За нас е важно, че приемането им е факт. Сега предстои общинските съвети да настроят заседания до края на тази година, за да се вземат решение кой подход ще се прилага.

Замърсителят плаща – нов начин за изчисляване на такса битови отпадъци

„Преминаването към принципа „замърсителят плаща“ не е едностранна задача. Това е политика както на общината, така и на държавата“, коментира гостът. Основният проблем продължава да бъде липсата на достатъчно инфраструктура за разделно събиране. Трябва да осигурим на гражданите възможност да изхвърлят разделно и да има по-голям брой кафяви контейнери. Хората ще имат достъп до машини за пластмаси и кенчета едва от 2029 година, а това е 80% от отпадъка.

Според събеседника с новоприетите промени се дава една година възможност държавата да подреди своята част от задачите, за да влезем в 2027-ма и 2028-ма с изградени системи за разделно разбиране и начални етапи на изграждане на депозитната система.

„Въпреки всичко, за пръв път ще можем да изчисляваме такса битови отпадъци на количество“, обясни Георгиева. Все още не знаем колко от общините в България имат готовност да въведат новия начин на изчисляване. Предстои да видим кой от тези варианти ще приемат общинските съвети. Повече информация ще има през януари.

Бъдещето на общинските проекти

Общинската инвестиционна програма е на стойност 8,2 милиарда лева. Текстът в удължителния закон ще позволи да се направят разплащания, което е добра новина, но е рано да кажем дали предвидените 900 милиона лева са достатъчни. Гостът сподели, че се работи активно по 1500 проекта. Надеждата е, че в средата на годината ще има приет държавен бюджет, който ще гарантира разплащанията до края на 2026 година.

Следващата година общините имат да реализират редица инвестиционни проекти по Плана за възстановяване, а крайният срок е 30 август 2026 година. „Общата стойност на проектите е около 5 милиарда лева и включват проекти за детски градини и училища, саниране, осветление и други“, отбеляза Георгиева.

Предизвикателствата пред общините остават големи, но сме доказали през последните пет години, че успяваме да се справим и в динамична среда. „Не се планира промяна на местните данъци и такси, а голям част от кметовете, които бяха предвидили увеличение, изтеглиха тези предложения“, прогнозира гостът. Въпреки политическата несигурност, градовете и общините продължават да реализират проекти в подкрепа на местните общности.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria