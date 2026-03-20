Бенчев с прогноза: Минимално повишение на бензина у нас

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира динамичните цени на петрола заради продължаващия военен конфликт в Иран. По думите му в момента борсите показват малко понижение в цената на суровия петрол - до около 108-109 долара за барел.

Според Бенчев лекият спад се дължи на изказване на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, че няма да се атакуват обекти, свързани с инфраструктурата на Иран, което успокоило леко пазарите.

Бенчев прогнозира минимално повишение на цените на бензиноколонките у нас, ако цената на суровия петрол надмине 108-109 долара за барел. Според експерта това ще се случи в рамките на дни. Той коментира и възможността цената на бензиновите колонки у нас да надхвърли 2 евро. По думите му това е възможно да се случи, ако цената на петрола се задържи над 140-150 долара за барел или възникне сериозен проблем с доставките на готови горива.

“Имаме поскъпване с 60-65% на брента в рамките на месец. Ситуацията никак не е добра за потребителите”, каза Бенчев пред Nova news.

Според председателя н БПГА дори конфликтът в Близкия изток да приключи скоро, трудно можем да се върнем бързо към предходните ценови нива. И обясни:

“Инфраструктура е засегната. Катарската държава каза за природния газ, че ще отнеме между 2 и 3 години да се възстанови капацитетът. Ще има продължителни последствия. Надявам се цените да се задържат на разумни нива, за да няма голяма инфлация в ЕС и България в частност”.

Бенчев е на мнение, че пазарът ще се успокои в момента, в който в Ормузския проток ще може да се корабоплава. “Това моментално ще свали цената на петрола под 100 долара за барел, но никой не знае кога ще се случи”, каза експертът.

“Това, което може да се направи за бизнеса в България, е да бъде създаден фонд от по-високите постъпления от ДДС, които ще влязат в държавния бюджет и оттам нататък държавата да измисли някакъв механизъм. Тези решения трябва да бъдат взети от държавата”, посочи Бензев и коментира още, че бизнесът не може да направи абсолютно нищо, което да подпомогне потребителите в тази ситуация.