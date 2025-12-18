Вежди Рашидов: Опростачването в политиката дойде от Слави

"Опростачването в българската политика дойде от Слави Трифонов. Той си създаде едно поколение, опростачихме се обществото и тук не става въпрос за чалга, а за опростачване на нашите деца. Говоря и за политиците, които дойдоха от протести".

Това заяви бившият министър на културата и бивш председател на Народното събрание – скулпторът Вежди Рашидов.

В интервю за "Хоризонт" Рашидов припомни, че и по негово време е имало спорове в Народното събрание, но те са се решавали с дебатиране.

"Политиката е професия, протестите не могат да правят управници. А това, което се случва в сегашния парламент, което е по-лошо от остър език, е върхът на опростачването. Няма какво да се сърдим на обществото", каза Рашидов.

"Обществото ни е огледалният образ на това, което е пред нас като управление.

Хаосът, безпардонността и арогантността я виждаме на улицата. Тъжно е и много време ще ни трябва да си върнем държавата. Изтървали сме си държавата", констатира бившият депутат.

Попитан дали открива грешки в поведението на ГЕРБ, от чиито редици Рашидов бе депутат и министър, той отговори: "Винаги съм защитавал ГЕРБ, защото съм бил от ГЕРБ и защото имаше кауза".

На уточняващ въпрос от водещия защо говори в минало време, Рашидов добави: "Сега е друг компот – миш-маш от всичко. Да, сигурно грешки е имало и ще има, въпросът е дали грешките ни са фатални и разумни".

Като мъдрост Вежди Рашидов разчете оставката на правителството на Росен Желязков.

Излизат едни хора на улицата и искат оставка, демокрацията е това, каза той.

По думите му, лидерът на ГЕРБ е много опитен.

Опитът го накара (Бойко Борисов – бел. ред.) бавно да вижда освен себе си и друго. Има своите грехове, но често няма и своя свободен избор. Това идва от народа – от гласуващите и негласуващите, коментира Рашидов.

Запитан за следващите месеци, бившият политик беше категоричен, че бъдещето няма как да бъде арогантност и омраза. По думите му, ПП-тата всички лежат предизборно на омразата, а това не е добре.

На всички им стана ясно, че идват избори. По-важно е до каква степен ще се нагнетява омразата и до каква степен ще се възобнови разума, каза още той и подчерта, че като разум визира управленски програми.

Животът ни поскъпна преди еврото, защото спекулантът на пазара започна да краде от сънародника си, каза още бившият министър на културата и на българския парламент.