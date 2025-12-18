IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Атанас Зафиров: БСП-ОЛ вече се готви за избори

Не ми е безразлично бъдещето на левицата

18.12.2025 | 17:52 ч. 10
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Искам да ви кажа, че аз преди няколко месеца станах председател на една партия, която е много подредена партия. Партия, която взима своите решения колективно", заяви лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров.

"И като отговорен председател, и като човек, на когото не му е безразлично бъдещето не само на БСП, а на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилното и най-точното решение по начина, по който са разписани в документи и в нашите правила", продължи Зафиров. 

"БСП-Обединена левица" в момента вече се готви за предстоящите избори, обяви той. По думите му най-важната тема в момента са именно изборите и резултатът от участието на левицата в управлението. "И всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП", каза още Зафиров. 

Лидерът на БСП отказа да отговори на въпрос от друга медия относно датата за предсрочните парламентарни избори, а именно да се проведат преди Великден

БСП-ОЛ левица социалистическа партия Атанас Зафиров парламентарни избори
