Атанас Зафиров: БСП-ОЛ вече се готви за избори

"Искам да ви кажа, че аз преди няколко месеца станах председател на една партия, която е много подредена партия. Партия, която взима своите решения колективно", заяви лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров.

"И като отговорен председател, и като човек, на когото не му е безразлично бъдещето не само на БСП, а на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилното и най-точното решение по начина, по който са разписани в документи и в нашите правила", продължи Зафиров.

"БСП-Обединена левица" в момента вече се готви за предстоящите избори, обяви той. По думите му най-важната тема в момента са именно изборите и резултатът от участието на левицата в управлението. "И всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП", каза още Зафиров.

Лидерът на БСП отказа да отговори на въпрос от друга медия относно датата за предсрочните парламентарни избори, а именно да се проведат преди Великден